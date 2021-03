Tennis, ATP: Damir Dzumhur rastet aus - Morddrohung gegen Schiedsrichter?

Damir Dzumhur soll bei einem Tennis-Spiel Morddrohungen an den Schiedsrichter gerichtet haben © Imago

Damir Dzumhur soll bei einem Qualifikations-Spiel in Acapulco eine Morddrohung an den Schiedsrichter gerichtet haben. Der Bosnier streitet die Vorwürfe ab.

Was hatte Dzumhur so ausrasten lassen? Die Nummer 125 der Welt sah beim Stand von 5:5 im ersten Satz einen Ball des Gegners ins Aus fliegen, der Schiedsrichter entschied jedoch auf Punkt für van de Zandschulp. Daraufhin ließ Dzumhur seinen Schläger fallen und ging in Richtung Netz, um sich über die Entscheidung zu beschweren.