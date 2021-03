Sieg bei Türkgücü: Rostock klettert auf Aufstiegsplatz

Fußball-Drittligist Hansa Rostock ist mit einem wichtigen Auswärtssieg in der Tabelle auf einen direkten Aufstiegsplatz geklettert.

Fußball-Drittligist Hansa Rostock ist mit einem wichtigen Auswärtssieg in der Tabelle auf einen direkten Aufstiegsplatz geklettert. Der frühere Bundesligist setzte sich am 28. Spieltag bei Türkgücü München mit 3:0 (1:0) durch und schob sich mit 54 Punkten am FC Ingolstadt (53) vorbei auf den zweiten Rang hinter Spitzenreiter Dynamo Dresden (55). Die beiden Konkurrenten haben allerdings ein Spiel weniger bestritten.