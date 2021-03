Anzeige

Champions League: Manchester City - Gladbach LIVE Heute im TV, Stream, Ticker Mammut-Aufgabe: Gladbach vs City

Borussia Mönchengladbach steht vor dem Rückspiel gegen Manchester City vor einer Herkulesaufgabe. Personell kann Rose wieder auf ein Duo zurückgreifen.

Für Pep Guardiola war es der 81. Sieg in seinem 130. Champions League-Spiel. Die Citizens zählen aktuell zu den besten Teams in Europa, führen die Premier League mit 14 Zählern an. Die Meisterschaft kann nur über die Skyblues gehen. (Champions League: Spielplan und Ergebnisse)

Geht es nach den Verantwortlichen von ManCity soll in diesem Jahr aber auch die Champions League-Trophäe in den Himmel gestemmt werden. Dieser Titel fehlt City nach wie vor.

Ob ausgerechnet die Gladbacher Borussia City noch einmal gefährlich werden kann, ist mehr als fraglich. Seit der Bekanntgabe von Roses Wechsel zu Borussia Dortmund Mitte Februar verlor Gladbach sechs Spiele in Serie. In der Bundesliga liegt man nur noch auf Rang zehn, die europäischen Plätze rücken in weite Ferne.

Champions League Heute: City trifft auf Gladbach

Auch am vergangenen Freitag beim 1:3 in Augsburg stand die Borussia am Ende mit leeren Händen da - und das obwohl die Leistung alles andere als schlecht war. Sinnbildlich für die katastrophale Verfassung war der verschossene Elfmeter von Lars Stindl.

Abschenken möchte Rose die Partie allerdings nicht. "Wir fahren schon dahin, um ein Fußballspiel zu gewinnen. Das Spiel ist natürlich wichtig für uns", erklärte der 44-Jährige vor dem Abflug nach Budapest und gab sich kämpferisch.

"Ich glaube, weder Max Eberl noch ich vermitteln den Eindruck, dass das in irgendeiner Form ein Freundschaftsspiel für uns ist. Es ist ein Champions-League-Spiel, mit der Chance, in die nächste Runde zu kommen." (Alles zur Champions League: Fantalk LIVE im TV auf SPORT1)

Man wisse zwar, "was für ein Kaliber auf uns zukommt", aber: "Wir wollen über ein paar Anpassungen nach dem Hinspiel eine gute und stabile Leistung zeigen und versuchen, das Spiel offen zu gestalten. Mehr Tormöglichkeiten als im Hinspiel herausspielen und gleichzeitig die Qualität von Manchester in den Griff bekommen."

Rose kann in Budapest wieder auf Christoph Kramer (Kapselbandverletzung) und Ramy Bensebaini (muskuläre Probleme) setzen, die gegen Augsburg noch ausfielen.

Manchester City - Borussia Mönchengladbach: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Manchester: Ederson – Laporte, Dias, Stones, Mendy – Silva, Rodri, Cancelo, Torres – Gabriel Jesus, Aguero

Gladbach: Sommer – Ginter, Elvedi, Zakaria, Wendt – Neuhaus, Hofmann, Lazaro, Stindl – Thuram, Plea

ManCity gegen Borussia Mönchengladbach - die Daten zum Spiel:

Schiedsrichter: Sergei Karasev (Russland)

Spielort: Puskas Arena (Budapest)

Anpfiff: 21 Uhr

Letzte Begegnung: Borussia Mönchengladbach - Manchester City 0:2 (Champions League, 24.02.21)

So können Sie City - Gladbach live im TV und Stream verfolgen:

TV: Sky, SPORT1 bietet ab 20.15 Uhr einen Fantalk zu den Spielen der Champions League

Stream: Sky