RB Leipzig: Upamecano zum Bayern-Spiel wohl wieder fit

RB Leipzig kann im Bundesliga-Topspiel Anfang April wohl wieder auf Abwehrchef Dayot Upamecano zurückgreifen. Seine Muskelverletzung ist nicht so schlimm.

Der französische Innenverteidiger hat am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (1:1) eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel erlitten und fällt zehn bis 14 Tage aus. Das gaben die Leipziger am Montag bekannt. RB trifft am 3. April auf Rekordmeister Bayern.