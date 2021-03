Drei Spiele Sperre für Hertha-Profi Darida

Vladimir Darida vom Hertha BSC ist nach seinem Tritt in die Achillessehne von Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus für drei Spiele gesperrt worden.

Vladimir Darida vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist nach seinem Tritt in die Achillessehne von Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus für drei Ligaspiele gesperrt worden. Der tschechische Mittelfeldspieler hatte beim 0:2 seiner Mannschaft in Dortmund am Samstag nach dem rüden Einsteigen die Rote Karte gesehen.