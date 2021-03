Handball, Frauen: BVB nach Corona-Fall aus Champions League ausgeschieden

Heiermann: "Bedauern es sehr"

"Auch wenn wir uns ein anderes Ende der ersten Champions-League-Saison unseres Vereins gewünscht hätten, sind wir davon überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben", sagte BVB-Abteilungsvorstand Andreas Heiermann: "Wir bedauern es sehr, dass die EHF in Anbetracht der Situation keinen Handlungsbedarf gesehen hat."

Am 8. März war eine Spielerin von Metz positiv auf das Coronavirus getestet worden, das hatte der französische Klub entgegen der Regeln nicht der EHF gemeldet, sondern nur den lokalen Behörden. Der Vorstand des BVB hatte sich daraufhin in Absprache mit der Mannschaft und dem Trainerteam am vergangenen Donnerstag dazu entschieden, nicht zu den beiden Playoff-Spielen gegen Metz Handball anzutreten.