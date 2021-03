BVB-Profi Morey fällt aus - kein Trip zur U21-EM

BVB-Profi Mateu Morey wird nicht zur U21-EM reisen. Der spanische Rechtsverteidiger laboriert an muskulären Problemen, legt seinen Fokus auf die Reha.

Der Rechtsverteidiger werde "vorerst nicht zur Verfügung stehen" und nach dem Ligaspiel beim 1. FC Köln am Samstag seine Reha in Dortmund fortsetzen, teilte der Verein am Montag mit.