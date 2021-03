Skispringen Geiger und Bauer helfen Granerud in der Oberstdorf-Quarantäne

Granerud wohnt in Pension von Frauen-Bundestrainer

Untergekommen ist Granerud in der Pension von Frauen-Bundestrainer Andreas Bauer. "Irene und Andi Bauer kümmern sich um mich, ich wohne in einem von ihren Apartments", sagte der Gewinner des Gesamtweltcups.

Granerud war am 3. März positiv getestet worden und hatte die WM-Entscheidungen von der großen Schanze verpasst. Derzeit gehe es ihm besser, sagte der 24-Jährige, der noch mindestens bis Dienstag in Oberstdorf bleiben muss.

Dennoch will er ab dem 25. März beim Saisonfinale in Planica wieder an den Start gehen. "Natürlich gibt es eine gewisse Unsicherheit, was meine körperliche Verfassung nach der Isolation angeht. Ich kann aber jetzt wieder etwas trainieren, und ich bin zuversichtlich, dass meine Sprünge zum Saisonfinale wieder auf einem hohem Niveau sein werden", sagte er.