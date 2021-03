eSport: RB Leipzig Topfavorit in VBL Club Championship, Titelverteidiger Werder ausgeschieden

Die VBL Club Championship startet ohne Titelverteidiger Werder Bremen, dafür mit Topfavorit RB Leipzig in die finale Phase. Die Leipziger qualifizierten sich in der Fußball-Simulation FIFA 21 im Grunddurchgang mit nur einer Niederlage in 24 Spielen in der Süd-Ost-Staffel direkt für das Finalturnier (27. und 28. März) um den deutschen Meistertitel.