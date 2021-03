FC Chelsea: Das Problem von Christian Pulisic mit Thomas Tuchel

Sonderbehandlung? Fehlanzeige!

Ein Problem des Ex-Dortmunders ist seine Verletzungsanfälligkeit. Allein in dieser Saison plagten Pulisic Muskelverletzungen in Wade und Oberschenkel.

Tuchel: "Es ist kein Mangel an Vertrauen oder Qualität"

"Aber ich weiß einfach, welchen Einfluss er in den letzten 20 oder 30 Minuten mit seiner Kraft und Stärke haben kann. Es ist kein Mangel an Vertrauen oder Qualität. Es ist nur so, dass er geduldig sein muss", zitiert The Athletic den Chelsea-Coach.