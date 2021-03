Leiht AS Monaco Alexander Nübel vom FC Bayern aus?

Wird Alexander Nübel vom FC Bayern zur AS Monaco um Münchens Ex-Trainer Niko Kovac ausgeliehen? Angeblich ist eine Leihe über zwei Jahre angedacht.

Die Situation von Alexander Nübel in München ist derzeit kompliziert.

Lockt Ex-Bayern-Trainer Kovac Nübel nach Monaco?

Es soll um ein Leihgeschäft zur AS Monaco gehen.

Nübel wechselte im vergangenen Sommer abläsefrei vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister. In der laufenden Saison kam er nur zweimal zum Einsatz, in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Düren (3:0) und in der Champions League gegen Atlético Madrid (1:1).