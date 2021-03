Sportwetten: Gladbach klarer Außenseiter gegen ManCity

Bayern München (Quote 1,34) lässt am Mittwoch laut bwin nach dem 4:1 in Rom im Heimspiel gegen Lazio (Quote 8,00) nichts mehr anbrennen. Im Kampf um den Titel in der Königsklasse favorisiert der Sportwettenanbieter ManCity (Quote 3,40) vor Titelverteidiger FC Bayern (4,00). Dahinter folgen Paris St. Germain (Quote 6,00) und der FC Liverpool (Quote 8,00).