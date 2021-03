U21-EM: Kuntz setzt auf Moukoko und Thiaw - Wirtz fehlt

DFB-Trainer Stefan Kuntz hat den Wunderstürmer des BVB in sein 23-köpfiges Aufgebot für die anstehende Gruppenphase der U21-Europameisterschaft 2021 in Ungarn und Slowenien berufen.

"Mit Youssoufa haben wir ein außergewöhnliches Talent in Deutschland, das wir behutsam und leistungsgerecht fördern wollen. In enger Absprache mit Borussia Dortmund haben wir deshalb beschlossen, ihn zu nominieren, weil wir denken, dass seine Teilnahme sowohl der Mannschaft als auch ihm in der Entwicklung weiterhilft", sagte Kuntz.

Der Schalker Innenverteidiger wurde bislang als Finne geführt. Doch der Sohn eines senegalesischen Vaters und einer finnischen Mutter wurde in Düsseldorf geboren, ist auch in Deutschland aufgewachsen und landete nach den Stationen Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen und Gladbach vor sechs Jahren schließlich auf Schalke.

Insgesamt vier Spieler ohne U21-Einsatz - Wirtz fehlt

Die deutsche Mannschaft trifft sich kommenden Sonntag in Frankfurt und wird tags darauf nach Ungarn reisen. Dort trifft das DFB-Team in der Gruppe A am 24. März auf Gastgeber Ungarn, am 27. März auf die Niederlande und am 30. März auf Rumänien. Die jeweils zwei besten Teams der vier Gruppen qualifizieren sich für die K.-o.-Runde, die dann vom 31. Mai bis zum 6. Juni ausgespielt wird.