Tennis: Jan-Lennard Struff beendet Niederlagenserie

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat seine Niederlagenserie beendet und ein ersehntes Erfolgserlebnis gefeiert. Nach zuletzt drei Erstrunden-Pleiten in Serie bezwang die deutsche Nummer zwei beim ATP-Turnier in Dubai zum Auftakt den Kasachen Michail Kukuschkin in nur 72 Minuten mit 6:3, 6:2.

In der zweiten Runde trifft Struff auf den an Position drei gesetzten Jungstar Denis Shapovalov (21) aus Kanada.

Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev tritt in Acapulco/Mexico an. Der Weltranglistensiebte aus Hamburg bekommt es in der Nacht auf Dienstag in der ersten Runde mit dem Spanier Carlos Alcaraz zu tun. (ATP: Aktuelle Tennis-Weltrangliste der Herren)