Alfred Gislason coacht DHB-Team zu Olympia - Kolumne von Christian Schwarzer

Klasse fand ich auch Gislasons Umgang mit bestimmten Personalien, zum Beispiel in der Torhüterfrage: Das hatte mir während der WM nicht ganz so gut gefallen mit dieser 1A-, 1B- und 1C-Einordnung. Aber diesmal hat er das klasse gelöst, mit Jogi Bitter im ersten Quali-Spiel gegen Schweden, dann Andi Wolff gegen Slowenien zu bringen und nun auch mit Silvio Heinevetter gegen Algerien.

Gislason gibt Gensheimer Rückendeckung

Was den Umgang mit Uwe Gensheimer betrifft: Es ist richtig, dass der Bundestrainer ihm als Kapitän mit aller Konsequenz Rückendeckung gegeben hat. Es ist so wichtig, einen Trainer mit so einem Rückgrat zu haben, da ist Gislason ein Fels in der Brandung.