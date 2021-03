Olympia in Tokio: Keine Zuschauer zum Start des Fackellaufs

Bei der Zeremonie zum Start des olympischen Fackellaufs am 25. März in Fukushima werden keine Zuschauer zugelassen.

Bei der Zeremonie zum Start des olympischen Fackellaufs am 25. März in Fukushima werden keine Zuschauer zugelassen. Das gab das Organisationskomitee Tokio 2020 am Montag bekannt. Die erste Etappe wird auf einem offiziellen Olympiakanal live übertragen. Enden soll der symbolträchtige Lauf bei der Eröffnungsfeier am 23. Juli im Olympiastadion von Tokio. Ursprünglich hatten die Organisatoren mit 3000 Zuschauern zum Auftakt der Veranstaltung geplant.