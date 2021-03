Borussia Mönchengladbach: Trainer Marco Rose spricht vor Rückspiel gegen Manchester City

"Wir haben morgen die Chance, an unserem Gefühl zu arbeiten. Wir wissen aber, was da für ein Kaliber kommt", sagte Rose mit Blick auf die 0:2-Niederlage im Hinspiel. Dennoch wolle seine Mannschaft versuchen, das Spiel offen zu halten. "Wir wollen offensiv unsere Chance suchen. Mehr, als wir das im Hinspiel geschafft haben."

Rose: "Wir haben keine Riesenprobleme"

"Wir haben keine Riesenprobleme, die wir aufarbeiten müssten. Außer, dass die Ergebnisse nicht stimmen", blickte Rose auf die vergangenen Wochen zurück, in denen die Gladbacher sechs Ligaspiele in Folge verloren haben.

"Im Moment ist es so, dass ich sagen kann, was ich will. Es ist sowieso falsch, weil wir keine Ergebnisse haben", sagte Rose und schob nach: "Hätte ich gesagt, wir fahren jetzt nach Budapest und wollen das Ding dort drehen und wir haben vollstes Selbstvertrauen nach der Leistung in Augsburg, dann hätten alle mit dem Kopf geschüttelt und gesagt: Der Rose dreht jetzt völlig durch." Es sei wichtig, die Dinge richtig einzuordnen.