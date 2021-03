RLCS Season X Spring Split EU Regional 1: Immer wieder BDS

Auch wenn sich im noch jungen Spring Split in der RLCS Season X einiges am Format geändert hat, bleiben andere Eckdaten wohl erstmal gleich. Die Dominanz geht weiter.

Bisweilen wirken die Favoritengespräche der Caster und Analysten vor einem europäischen Rocket League Turnier wie ein aufgesetzter Pausenfüller. Wie auch im vergangenen Winter Split sind im Frühling die Rollen eigentlich klar verteilt. Team BDS - und dann? Beim Winter Major wurde klar, dass sich einige Teams durchaus Hoffnungen auf das eine oder andere Finale machen können, doch war es auch dort am Ende BDS, das jegliche Träume platzen ließ. So sollte es nahtlos weitergehen.

Team BDS dominiert Gruppenphase des Spring Splits

Mit einem satten 12:5-Gesamtergebnis und 4:0-Siegen über Team Queso, Galaxy Racer, Aether und Pirates zog der Dauerfavorit in die K.o.-Runde ein. Kurzerhand stellten BDS und Galaxy Racer einen neuen RLCS Rekord auf. Erst nach 15 Minuten und 19 Sekunden fiel das entscheidende Tor in der Verlängerung.

Keiner der anderen Gruppensieger konnte sich indes schadlos halten. In Gruppe B setzte sich Solary knapp vor Team Vitality durch, Gruppe C ging an die Top Blokes. In Gruppe D stritten sich Giants Gaming und das zuletzt auftrumpfende Guild Esports um den ersten Rang.