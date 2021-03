Kunstturnen: WM-Achter Dauser bei erster EM-Qualifikation vorn

Lukas Dauser, WM-Achter am Barren, hat die erste von zwei Qualifikationen zu den Kunstturn-Europameisterschaften Ende April in Basel gewonnen.

Lukas Dauser, WM-Achter am Barren, hat die erste von zwei Qualifikationen zu den Kunstturn-Europameisterschaften Ende April in Basel gewonnen. Bei einem internen Wettkampf in Kienbaum setzte sich der 27-Jährige aus Unterhaching im Mehrkampf mit 82,05 Punkten vor dem Hannoveraner Andreas Toba (80,50) sowie Nils Dunkel (Erfurt/79,35) durch.