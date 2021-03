Premier League: Jose Mourinho schimpft über müden Schiedsrichter

Tottenham war durch ein spektakuläres Rabona-Tor von Erik Lamera in Führung gegangen.

Martin Odegaard erzielte allerdings kurz darauf den Ausgleich. Für den Siegtreffer sorgte schließlich Alexandre Lacazette, der für Pierre-Emerick Aubameyang in die Startelf gerutscht war. Der Ex-Dortmunder hatte sich aus "disziplinarischen Gründen“ auf der Bank wiedergefunden.

Aufreger-Thema war nach dem Spiel aber ein anderes: Tottenham-Coach José Mourinho war so gar nicht zufrieden mit der Schiedsrichterleistung.

Mourinho: "Das wäre eine Beleidigung für einen Elfmeter"

Besonders der Elfmeterpfiff stieß bei "The Special One" auf großes Unverständnis.

Was war passiert? In der 63. Minute hatte Davinson Sanchez in einem Duell links vom Elfmeterpunkt Lacazette zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter entschied umgehend auf Elfmeter. Für den Tottenham-Trainer eine Fehlentscheidung: "Das war ein Fehler von Oliver."