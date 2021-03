Zwei Siege gegen Luna Rossa: America's Cup für Neuseeland ganz nah

America's Cup: Team New Zealand vor Titelverteidigung © AFP/SID/GILLES MARTIN-RAGET

Das Team New Zealand steht beim America's Cup dicht vor einer erfolgreichen Titelverteidigung. Die Gastgeber gewannen gegen Herausforderer Luna Rossa aus Italien die siebte und achte Wettfahrt und gingen im Zwischenklassement mit 5:3 in Führung. Bereits am Dienstag könnten die "Kiwis" die beiden noch fehlenden Siege zum Gesamterfolg einfahren.