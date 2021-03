NBA: Golden State Warriors schlagen Utah Jazz, Gala von Stephen Curry

Stephen Curry (r.) zeigte sich an seinem Geburtstag in starker Form © Imago

Beim 131:119-Heimerfolg der Golden State Warriors gegen die Utah Jazz in der NBA avancierte der Superstar, der am Spieltag seinen 33. Geburtstag feierte, zum entscheidenden Mann der Partie. Curry präsentierte sich gegen das bisher beste Team der Liga in bärenstarker Verfassung, brachte es auf 32 Zähler und war damit Top-Scorer des Spiels.

Curry gelingt ein Blitz-Start

Daniel Theis gewinnt mit den Boston Celtics

Nach zuletzt vier Pleiten in Folge hat das Team um Stephen Curry jetzt wieder eine positive Bilanz, kämpft im Westen derzeit auf Rang neun stehend aber noch um den Einzug in die Play-offs. Die Jazz sind nach ihrer starken Phase vor einigen Wochen ins Stolpern geraten. Für sie gab es drei Niederlagen aus den vergangenen vier Spielen. Utah hat in der Western Conference aber immer noch den Platz an der Tabellenspitze inne. (Tabellen der NBA)