Ligue 1: PSG unterliegt Nantes trotz Draxler-Tor - Kylian Mbappé patzt

Paris Saint-Germain lässt die große Chance auf die Tabellenspitze liegen. Julian Draxler bringt PSG sogar in Führung - dann leitet Mbappé die peinliche Pleite an.

Der Titelträger der vergangenen drei Jahre verlor am Sonntagabend trotz der Führung durch Ex-Weltmeister Julian Draxler (42.) 1:2 gegen den abstiegsgefährdeten FC Nantes. (Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Paris konnte damit den Patzer von Olympique Lille nicht nutzen. Der Tabellenführer war zuvor bei AS Monaco mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Niko Kovac nicht über ein 0:0 hinausgekommen.

Lille führt das Ranking damit weiter mit drei Punkten Vorsprung vor den Parisern und Olympique Lyon an. (Die Tabelle der Ligue 1)

Mbappé leitet Niederlage für PSG ein

Doch ausgerechnet Stürmerstar Kylian Mbappé leitete die Pleite ein. Der Weltmeister leistete sich in der 59. Minute einen kapitalen Fehlpass am eigenen Strafraum. Kolo Muani nahm das Geschenk an und traf zum Ausgleich.