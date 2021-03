Volleyball-Playoffs: VfB Friedrichshafen nach Sieg gegen Bühl im Halbfinale

Am Sonntag gewannen die "Häfler" das Entscheidungsspiel gegen die Bisons Bühl mit 3:1 und setzten sich in der Best-of-three-Serie mit 2:1 durch.

Meister Berlin greift am Dienstag ein

Im Halbfinale, das in dieser Saison ebenfalls im Modus "best of three" ausgetragen wird, trifft Friedrichshafen als Hauptrundensieger auf Lüneburg, Düren bekommt es höchstwahrscheinlich mit dem Titelverteidiger aus der Hauptstadt zu tun.