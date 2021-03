Premier League: North-London-Derby FC Arsenal gegen Tottenham Hotspur - erstes Ligator für Martin Odegaard

Die Spurs verloren damit nach drei Erfolgen in Serie wieder eine Partie in der Premier League, während Arsenal den Rückstand auf die Europacup-Plätze auf sieben Punkte verkürzt.

Die Gunners bestimmten von Beginn an das Spiel, doch die Mannschaft von José Mourinho ging in der 33. Minute überraschend in Führung. Erik Lamela erzielte mit einem sehenswerten Rabona das erste Tor an diesem Tag im Emirates Stadium.