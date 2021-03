Basketball, BBL: s.Oliver Würzburg - medi Bayreuth LIVE im TV, Stream

SPORT1 zeigt das Frankenderby in der easycredit BBL zwischen Würzburg und Bayreuth LIVE © Imago

In der easycredit BBL empfängt s.Oliver Würzburg im Derby medi Bayreuth. Diese befinden sich zurzeit auf einem Aufwärtstrend in der Tabelle. Würzburg wackelt.

Nach der überraschenden Niederlage von Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg gibt es am Montag direkt das nächste Spiel der easycredit BBL LIVE im FREE-TV .

Die Oberfranken reisen mit dem Rückenwind aus zwei Siegen in Folge nach Würzburg. Ein weiterer Erfolg dürfte die Chancen, am Ende der Saison noch einen Playoff-Rang zu erreichen, deutlich steigern. Derzeit beträgt der Rückstand von Bayreuth auf Platz acht sechs Punkte.

Nicht ganz so gut in Form zeigte sich zuletzt hingegen der Gastgeber. In den letzten drei Spielen fuhr Würzburg nur einen Sieg, nämlich gegen Crailsheim, ein.