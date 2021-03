Youssoufa Moukoko zur U21-EM - warum der BVB ihn behutsam aufbaut

Wie wichtig Youssoufa Moukoko für Borussia Dortmund sein kann, hat er mal wieder am Samstag beim 2:0-Sieg gegen Hertha BSC gezeigt.

BVB-Juwel Moukoko kann bei U21-EM Geschichte schreiben

Und ein besonderes Geschenk folgte am Montag: U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz nominierte den Youngster für die Ende März beginnende EM .

"Mit Youssoufa haben wir ein außergewöhnliches Talent in Deutschland, das wir behutsam und leistungsgerecht fördern wollen", begründete Kuntz die Berufung. "In enger Absprache mit Borussia Dortmund haben wir deshalb beschlossen, ihn zu nominieren, weil wir denken, dass seine Teilnahme sowohl der Mannschaft als auch ihm in der Entwicklung weiterhilft."