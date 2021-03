Paris-Nizza: Maximilian Schachmann überflügelt Primoz Roglic und gewinnt

Schachmann lag in der Gesamtwertung am Ende klar vor Roglic, der nach einer für ihn unglücklich verlaufenen Etappe die erwartete Top-Platzierung klar verpasste und als 15. (+2:16 Minuten) sogar aus den Top 10 rutschte. Zweiter wurde der Russe Alexander Wlassow (Astana/+0:19 Minuten).

Roglic von Sturz ausgebremst

Roglic war im Tagesverlauf gestürzt und hatte sich große Schürfwunden am linken Oberschenkel zugezogen. In der Schlussphase verlor der Slowene in einer Abfahrt den Anschluss an das Hauptfeld und holte den Rückstand nicht mehr auf.