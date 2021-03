KSC verliert Bundesliga-Rückkehr aus den Augen

Der Karlsruher SC verliert die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach zwölf Jahren Abstinenz aus den Augen.

Der KSC kam am 25. Spieltag der 2. Liga nicht über ein 0:0 gegen Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig hinaus. Damit holten die Badener aus den zurückliegenden beiden Partien (beide zu Hause, beide torlos) nur zwei Punkte.

Beim Geisterspiel im Wildpark waren die Gäste in der Anfangsphase die Mannschaft mit den deutlich besseren Chancen. Eine Führung nach einer Viertelstunde wäre für die Elf von Trainer Daniel Meyer durchaus verdient gewesen.

Mitte der ersten Hälfte kamen die Karlsruher immer besser in die Begegnung und waren ihrerseits dem ersten Treffer nahe. Braunschweigs Torhüter Jasmin Fejzic parierte mehrfach glänzend.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde Braunschweig wieder aktiver. Der Südkoreaner Dong-Won Ji vergab die bis dahin beste Gelegenheit (55.). Zehn Minuten später scheiterte Fabio Kaufmann an KSC-Torwart Marius Gersbeck. Die Eintracht-Führung lag in dieser Phase in der Luft.