Bitterer Rückschlag im Kampf um die Champions League: Bayer patzt gegen Bielefeld

Masaya Okugawa (r.) traf in der 57. Minute für Bielefeld © AFP/POOL/SID/INA FASSBENDER

Bayer Leverkusen hat im Kampf um die Champions League einen schweren Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz unterlag dem Abstiegskandidaten Arminia Bielefeld überraschend mit 1:2 (0:1). Nach der siebten Saison-Niederlage bleibt die Werkself in der Fußball-Bundesliga Sechster. Der Vorsprung auf den Siebten Union Berlin beträgt nur zwei Zähler.

Gute Nachrichten gab es zumindest vor dem Anpfiff für Leverkusen: Bosz konnte wieder auf Jungstar Florian Wirtz zurückgreifen. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler kehrte nach überstandener Coronainfektion in den Kader der Rheinländer zurück und wurde in der 65. Minute eingewechselt. Bosz beließ es zum ersten Mal seit über einem Jahr bei derselben Startelf wie in der Vorwoche.