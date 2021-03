2. Bundesliga: FC St. Pauli - SC Paderborn LIVE im TV, Stream, Ticker

Der FC St. Pauli ist in starker Verfassung © Imago

Der FC St. Pauli und der SC Paderborn treffen sich am Montag in der 2. Bundesliga zum Mittelfeldduell. Die Hamburger sind deutlich formstärker.

In der 2. Bundesliga beschließt das Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem SC Paderborn am Montag ausnahmsweise nicht den Spieltag (2. Bundesliga: FC St. Pauli - SC Paderborn am Sonntag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).