Tennis: Clijsters muss für Turniere in den USA absagen

Die frühere Weltranglistenerste Kim Clijsters hat ihre Teilnahme an den WTA-Turnieren in Miami und Charleston abgesagt. Wie die 37-Jährige in den Sozialen Medien mitteilte, besitzt sie nach einer Knieoperation im Oktober und einer Infektion mit dem Coronavirus im Januar noch einen Trainingsrückstand.