DEL: Stefan Ustorf wird Sportdirektor in Nürnberg

Stefan Ustorf heuert in Nürnberg an © Imago

Der ehemalige Nationalspieler Stefan Ustorf wird neuer Sportdirektor der Nürnberg Ice Tigers aus der PENNY Deutschen Eishockey Liga (DEL) ( PENNY DEL: Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadt am Sonntag ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 ).

Wie die Franken am Sonntag bekannt gaben, beginnt der gebürtige Kaufbeurer bereits am Montag mit seiner Arbeit. Ustorf (47) war zuletzt von 2014 bis 2017 in gleicher Funktion bei den Eisbären Berlin tätig und anschließend bis Ende 2019 als Development Coach beim Hauptstadtklub sowie als Europa-Scout der Los Angeles Kings aus der NHL im Einsatz (Tabellen der DEL).