Handball: Andreas Michelmann schwärmt von Alfred Gislason

Präsident Andreas Michelmann vom Deutschen Handballbund (DHB) hat vor dem abschließenden Spiel in der Olympia-Qualifikation in höchsten Tönen von Bundestrainer Alfred Gislason geschwärmt.

"Es ist wichtig und gut, einen Trainer an der Seitenlinie zu wissen, der dieser berühmte Fels in Brandung ist", sagte Michelmann in einem Videocall mit Journalisten am Sonntag.