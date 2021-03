FC Bayern: Ist Hansi Flick bald für den DFB frei? CHECK24 Doppelpass diskutiert

"Ich hätte an Flicks Stelle gesagt, dass ich über das DFB-Angebot nachdenke, wenn vor Kurzem verbreitet wurde, dass Hasan Salihamidzic sagt, was für ein toller Trainer Julian Nagelsmann doch ist. Um in dem Ehebild von Flick zu bleiben, dann wurde durch die Aussage von Salihamidzic doch die Scheidung eingeleitet."

Nagelsmann "hat noch keinen Vertrag weggeschmissen"

"Salihamdizic hat keine Aussage über Nagelsmann getroffen", hielt SPORT1 -Chefreporter Florian Plettenberg im CHECK24 Doppelpass dagegen. Außerdem habe Flick "nicht an die Tür von Karl-Heinz Rummenigge oder Herbert Hainer geklopft und gesagt, dass er Bundestrainer werden will."

Reif sieht außer Nagelsmann niemanden für Bayern

"Flick wäre für alle Beteiligten im DFB super. Man kennt sich, man schätzt sich. Es wäre alles zu schön, um wahr zu sein. Allerdings Konjunktiv hoch fünf. Im Moment never ever, das Timing stimmt nicht."

Will Nagelsmann überhaupt nach München?

"Das zweifele ich an. Weil er ist zufrieden in Leipzig, er ist noch sehr jung", sagt der ehemalige Bundesliga-Trainer Friedhelm Funkel im CHECK24 Doppelpass: "Er kann in den nächsten Jahren immer wieder zum FC Bayern wechseln. Und Nachfolger von Hansi Flick zu werden, ist nicht das Einfachste auf der Welt. In der Komfortzone Leipzig kann er noch Erfolge haben in den nächsten Jahren, warum soll er sich jetzt schon Bayern antun?"