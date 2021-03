FC Schalke 04: Friedhelm Funkel sagte nach Baum-Entlassung ab

Friedhelm Funkel wurde in der laufenden Bundesliga-Saison vom FC Schalke 04 kontaktiert. Das erklärt er im CHECK24 Doppelpass.

Der FC Schalke 04 hat sich in dieser Saison auch bei Friedhelm Funkel gemeldet (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan Bundesliga) .

"Es hat vor einigen Wochen mal über einen Mittelsmann Kontakt zum FC Schalke gegeben", erklärte Funkel: "Das ist aber schon einige Wochen her. Das ist nach der Beurlaubung von Manuel Baum gewesen."

Funkel schließt Bundesliga-Job nicht aus

Nach Baum, der erst in der Anfangsphase der Saison von David Wagner übernommen hatte, stand kurzfristig Huub Stevens bei den Königsblauen an der Seitenlinie (SERVICE: Tabelle der Bundesliga) .

Anschließend versuchte sich über einige Wochen Christian Gross, ehe nun noch Dimitrios Grammozis das Wunder des Klassenerhalts schaffen soll. Das 0:5 gegen den VfL Wolfsburg am Samstag am 25. Spieltag der Bundesliga half in dieser Hinsicht aber überhaupt nicht.