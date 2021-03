FC Schalke 04: Marcel Reif und die Runde im CHECK24 Doppelpass kritisieren S04 scharf

"Frechheit! Unverschämtheit!" Reif zerlegt Mustafi und Co.

Am Samstag hatte der FC Schalke 04 beim VfL Wolfsburg die nächste krachende Niederlage kassiert - ein 0:5! Die Königsblauen taumeln in Richtung 2. Bundesliga. Der neue Coach Dimitrios Grammozis sah in der Partie trotzdem eine Steigerung - nicht für alle verständlich.