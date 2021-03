Klopp: Van Dijks und Gomez' EM-Teilnahme "unwahrscheinlich"

Van Dijk, Europas Fußballer des Jahres 2019, hatte sich im Oktober das Kreuzband gerissen, Gomez fehlt seit Ende 2020 wegen einer Patellasehnenverletzung. "Es ist nicht so, dass ich sie nicht gehen lassen würde", sagte Klopp: "Es liegt am Ausmaß ihrer Verletzungen." Er hofft, dass die beiden Verteidiger "zum Start der Vorbereitung bereit sind". Auch durch den Ausfall des Duos ist Liverpool in der Premier League weit von der Tabellenspitze entfernt.