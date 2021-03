Weltcup-Finale: Gimmler und Fink glänzen mit Bestleistungen

Die Skilangläuferinnen Laura Gimmler und Pia Fink haben am letzten Weltcup-Wochenende der Saison mit den besten Ergebnissen ihrer Karriere geglänzt.

Die Skilangläuferinnen Laura Gimmler und Pia Fink haben am letzten Weltcup-Wochenende der Saison mit den besten Ergebnissen ihrer Karriere geglänzt. Die 27 Jahre alte Gimmler verpasste am Samstag im Engadin/Schweiz als Vierte über 10 km zunächst nur knapp das Podest. Im Verfolger über 30 km am Sonntag lief Fink dann als Siebte erstmals unter die Top Ten.