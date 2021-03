Schalke-Fans wollen Neuanfang mit Rangnick

Nach der 0:5-Blamage beim VfL Wolfsburg brachten Schalker Fans an der Geschäftsstelle ein Spruchband mit der Aufschrift "Pro Neuanfang, Pro Rangnick" an. Zudem wurde die Neubesetzung des Aufsichtsrats mit seinem Vorsitzenden Jens Buchta gefordert ("Ahnungslosen Rat austauschen").

Die Bild am Sonntag berichtet aber schon über einen "Machtkampf um Rangnick". Der Aufsichtsrat will angeblich lieber Sportdirektor Markus Krösche von RB Leipzig verpflichten. Der Schalker Aufsichtsrat hatte in einer Mitteilung am Freitag klargestellt, "dass Berichte, es gäbe eine 'Voreinigung' zwischen dem FC Schalke 04 und Ralf Rangnick oder seinem Berater, nicht zutreffen". Unabhängig von den Vorgängen sei Rangnick ein "hochgeschätzter Fachmann" und "gern gesehener Ex-Schalker". Die Besetzung des neuen Sportvorstands sei "ein fortlaufender Prozess".