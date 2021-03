BVB: Darum entscheiden sich die Top-Talente für Borussia Dortmund

Terzic klärt auf: So geht es Reus nach dem Brutalo-Foul

Bundesliga-Legende Jan Aage Fjörtoft verfolgt den BVB in jeder Woche - und erklärt in England, wie Dortmund sich die Top-Talente der Welt schnappt.

Von den letzten sieben Pflichtspielen verlor der BVB nur eines (2:4 gegen den FC Bayern), zuletzt gelang der Einzug in das Viertelfinale der Champions League. Am Samstag gewann Dortmund in der Bundesliga mit 2:0 gegen Hertha BSC.