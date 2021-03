Tennis: Eugenie Bouchard verpasst zweiten Titel

Bouchard (27) war 2014 in Nürnberg ihr bislang einziger Turniersieg gelungen, im gleichen Jahr erreichte sie das Endspiel beim Rasen-Grand-Slam in London und kletterte bis auf Rang fünf der Weltrangliste, konnte aber nie wieder an diese Erfolge anknüpfen. Durch den Einzug ins Finale von Guadalajara nähert sie sich zumindest wieder den Top 100 an.