Jürgen Klopp schließt EM-Teilnahme von Virgil van Dijk und Joe Gomez aus

Bei diesem Zweikampf mit Evertons Schlussmann Jordan Pickford (v.) verletzte sich Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk schwer am Knie © Imago

"Um ehrlich zu sein, ist das nach meinen derzeitigen Informationen unwahrscheinlich", sagte Klopp darauf angesprochen. "Und es liegt nicht daran, dass ich sie nicht gehen lassen würde, sondern am Ausmaß ihrer Verletzungen."

Van Dijk, der Kapitän der niederländischen Auswahl, hatte sich im Oktober im Stadtderby gegen Everton das vordere Kreuzband gerissen. Gomez, der bereits für die WM 2018 hatte verletzt passen müssen, wurde einen Monat später an der Patellasehne operiert.

"Wir reden also nicht darüber, in welchem Wettbewerb (in dieser Saison, Anm.d.Red.) sie noch spielen können", machte Klopp deutlich. "Ich bin immer offen für positive Überraschungen und dafür, dass sie aus heiterem Himmel beim Training aufschlagen. Aber mir hat niemand mitgeteilt, dass sie annähernd bereit dafür wären."