Eberl hält weiter an Rose fest

Sportdirektor Max Eberl von Fußball-Bundesligist hält auch nach der sechsten Pflichtspielniederlage in Folge an Trainer Marco Rose fest. "Ich wüsste heute nicht, was nicht dazu führen würde, dass er nicht bis zum 30. Juni bei uns Trainer ist", sagte Eberl im Aktuellen Sportstudio des ZDF.