"Brauchen ganz dringend die zwei Punkte": DHB-Team will Olympia-Ticket klarmachen

Schon ein Remis reicht für das ersehnte Ticket für Tokio, doch die deutschen Handballer wollen im Kampf um die Olympia-Qualifikation nichts mehr anbrennen lassen. "Wir brauchen ganz dringend die zwei Punkte", sagte Bundestrainer Alfred Gislason vor dem abschließenden Match des Viererturniers in Berlin am Sonntag (15.45 Uhr/ZDF) gegen Außenseiter Algerien und versprach höchste Konzentration. "Eine Niederlage würde alles ruinieren", so der Isländer.