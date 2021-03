Snowboarder André Höflich wird WM-Siebter in der Halfpipe - Totsuka siegt

Snowboarder André Höflich verfehlt bei der WM in Aspen/USA die Medaillenränge. Der Deutsche sammelt in der Halfpipe über 16 Punkte weniger als der Weltmeister.

Der deutsche Snowboarder André Höflich hat bei der WM in Aspen/USA eine Medaille verpasst. Der Kemptener belegte im Halfpipe-Finale nach drei Durchgängen am Samstag mit 79.75 Punkten den siebten Rang, 7.25 Zähler fehlten dem 23-Jährigen für sein erstes WM-Edelmetall in der Königsdisziplin der Freestyler.