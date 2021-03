Hannover in Quarantäne: Zweitliga-Spiel gegen Würzburg abgesagt

Die Mannschaft von Hannover 96 muss in Quarantäne © FIRO/FIRO/SID

Die für Sonntag geplante Partie in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und den Würzburger Kickers ist abgesagt worden.

Frankfurt am Main (SID) - Die für Sonntag geplante Partie in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und den Würzburger Kickers ist abgesagt worden. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Samstagabend mit. Zuvor war ein 96-Spieler positiv auf das Coronavirus getestet und für die gesamte Hannoveraner Mannschaft, das Trainerteam sowie einen Physiotherapeuten eine 14-tägige häusliche Quarantäne angeordnet worden.