Volleyball: Lüneburg im Halbfinale - Friedrichshafen erzwingt drittes Spiel

Die Niedersachsen gewannen bei den WWK Volleys Herrsching am Samstagabend mit 3:2 und machten mit ihrem zweiten Erfolg in der Best-of-three-Serie den Einzug unter die letzten Vier perfekt. Im ersten Duell am vergangenen Mittwoch hatte Lüneburg ebenfalls mit 3:2 triumphiert.

Titelfavorit VfB Friedrichshafen hat derweil ein überraschendes Aus im Viertelfinale gegen die Bisons Bühl vorerst vermieden. Nach der 2:3-Niederlage beim Achten der Hauptrunde glich der Rekordmeister die Serie am Samstag mit einem klaren 3:0 in der heimischen Halle wieder aus. Das Entscheidungsspiel findet am Sonntag (19.30 Uhr) ebenfalls in Friedrichshafen statt.