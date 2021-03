Volleyball-Bundesliga: Dresdner SC geht als Hauptrundensieger in Playoffs

Desolat im Topspiel: so kam es zur "Wut-Auszeit"

Die Playoff-Partien in der Volleyball-Bundesliga der Frauen stehen fest. Die Spielerinnen des Dresdner SC gehen als Hauptrundensieger in die K.o.-Runde.

Der Dresdner SC geht als Hauptrundensieger in die Playoffs der Volleyball-Bundesliga ( ausgewählte Spiele der Volleyball-Bundesliga LIVE im TV auf SPORT1 ).

Die Spielerinnen aus Sachsen gewannen gegen die Roten Raben Vilsbiburg am letzten Spieltag mit 3:1 (25:19, 25:23, 15:25, 25:18) und haben damit die Tabellenspitze verteidigt.

Münster verpasst Playoffs

Für den USC Münster waren die Playoffs vor dem heutigen Spieltag noch in Reichweite, die Konkurrenz spielte jedoch nicht mit. Dennoch konnten die Spielerinnen aus Münster für einen versöhnlichen Saisonabschluss sorgen. ( Spielplan und Ergebnisse der Volleyball-Bundesliga der Frauen )

Gegen den Tabellenletzten Rot-Weiß Erfurt gab sich das Team keine Blöße und fuhr einen 3:0-Sieg ein (25:18, 26:24, 25:23). Damit beendet der USC die Saison auf dem 9. Platz. Für die Playoff-Teilnahme hätten die Ladies in Black Aachen patzen müssen.

Die Erfurterinnen dagegen müssen den bitteren Gang in Liga zwei antreten.

Für den VC Wiesbaden war gegen den bereits qualifizierten VfB Suhl LOTTO Thüringen ein Einzug in die Playoffs ebenfalls nicht mehr möglich. Gegen die favorisierten Thüringerinnen gewann der VC Wiesbaden am Ende deutlich mit 3:0 (25:12, 25:22, 25:22). Die Wiesbadenerinnen beenden die Saison mit 17 Zählern auf dem 10. Platz, was ebenfalls den Abstieg bedeutet. (Tabelle der Volleyball-Bundesliga der Frauen)