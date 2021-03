Fortuna verlängert mit Top-Torschütze Hennings

Zweitligist Fortuna Düsseldorf kann auch in der kommenden Saison auf Angreifer Rouwen Hennings zählen. Der mit derzeit acht Saisontreffern beste Torschütze des Bundesliga-Absteigers verkündete am Samstag nach dem 0:0 beim SV Sandhausen in einem Video auf Instagram, dass er noch "mindestens ein Jahr Teil von der Fortuna" sein werde.